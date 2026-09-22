SPI-Wert Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor einem Jahr abgeworfen

Das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 1.58 CHF. Bei einem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 632.911 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 6.52 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 4’126.58 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 312.66 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) belief sich zuletzt auf 518.69 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch