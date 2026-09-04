Cembra Money Bank Aktie 22517316 / CH0225173167
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04.09.2026 10:02:29
SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cembra Money Bank von vor einem Jahr angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Cembra Money Bank gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Cembra Money Bank-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Cembra Money Bank-Papier bei 91.80 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 108.932 Cembra Money Bank-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 03.09.2026 auf 90.55 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’863.83 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 1.36 Prozent gleich.
Der Marktwert von Cembra Money Bank betrug jüngst 2.63 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Cembra Money Bank-Papiere an der Börse SWX war der 30.10.2013. Damals wurde der erste Kurs der Cembra Money Bank-Aktie bei 45.00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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