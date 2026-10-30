SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cembra Money Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Cembra Money Bank-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 91.60 CHF wert. Bei einem Investment von 1’000 CHF in Cembra Money Bank-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10.917 Cembra Money Bank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 89.60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 978.17 CHF wert. Mit einer Performance von -2.18 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Cembra Money Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.62 Mrd. CHF. Die Erstnotiz der Cembra Money Bank-Aktie fand am 30.10.2013 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Cembra Money Bank-Anteils belief sich damals auf 45.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch