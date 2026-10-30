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30.10.2026 10:02:13
SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cembra Money Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Cembra Money Bank-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Cembra Money Bank-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 91.60 CHF wert. Bei einem Investment von 1’000 CHF in Cembra Money Bank-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10.917 Cembra Money Bank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 89.60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 978.17 CHF wert. Mit einer Performance von -2.18 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Cembra Money Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.62 Mrd. CHF. Die Erstnotiz der Cembra Money Bank-Aktie fand am 30.10.2013 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Cembra Money Bank-Anteils belief sich damals auf 45.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cembra Money Bank AG
Analysen zu Cembra Money Bank AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Cembra Money Bank am 30.10.2026
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