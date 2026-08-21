SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cembra Money Bank von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Cembra Money Bank-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 96.80 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Cembra Money Bank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.033 Cembra Money Bank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Cembra Money Bank-Aktie auf 85.60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88.43 CHF wert. Mit einer Performance von -11.57 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Cembra Money Bank-Wert an der Börse wurde auf 2.51 Mrd. CHF beziffert. Cembra Money Bank-Papiere wurden am 30.10.2013 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Cembra Money Bank-Papier bei 45.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch