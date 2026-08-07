SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cembra Money Bank-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Cembra Money Bank-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Cembra Money Bank-Papier bei 92.15 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10.852 Cembra Money Bank-Anteilen. Die gehaltenen Cembra Money Bank-Aktien wären am 06.08.2026 963.10 CHF wert, da der Schlussstand 88.75 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 3.69 Prozent.

Cembra Money Bank war somit zuletzt am Markt 2.61 Mrd. CHF wert. Cembra Money Bank-Anteile wurde am 30.10.2013 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Cembra Money Bank-Anteils lag damals bei 45.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch