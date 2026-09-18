SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cembra Money Bank-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Cembra Money Bank-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 65.25 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 CHF in die Cembra Money Bank-Aktie investierten, hätten nun 15.326 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 87.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’336.40 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 33.64 Prozent angewachsen.

Am Markt war Cembra Money Bank jüngst 2.56 Mrd. CHF wert. Cembra Money Bank-Papiere wurden am 30.10.2013 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Cembra Money Bank-Anteilsschein bei 45.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch