|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukrative Cembra Money Bank-Investition?
|
13.11.2026 10:02:23
SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cembra Money Bank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Cembra Money Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Cembra Money Bank-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Cembra Money Bank-Papier 63.45 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Cembra Money Bank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.576 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Cembra Money Bank-Aktie auf 85.55 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 134.83 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34.83 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Cembra Money Bank belief sich jüngst auf 2.51 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Cembra Money Bank-Anteile an der Börse SWX war der 30.10.2013. Der erste festgestellte Kurs eines Cembra Money Bank-Anteils lag damals bei 45.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cembra Money Bank AG
|
13.11.26
|SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cembra Money Bank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.11.26
|SPI-Titel Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cembra Money Bank von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Cembra-Aktie legt zu: Bank baut Leasinggeschäft aus (AWP)
|
03.11.26
|Cembra completes acquisition of Santander's Swiss auto financing business as planned (EQS Group)
|
03.11.26
|Cembra schliesst Übernahme des Schweizer Fahrzeugfinanzierungsgeschäfts von Santander wie geplant ab (EQS Group)
|
02.11.26
|SPI aktuell: SPI letztendlich fester (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Verluste in Zürich: Das macht der SPI nachmittags (finanzen.ch)
|
02.11.26
|SIX-Handel SPI sackt ab (finanzen.ch)
Analysen zu Cembra Money Bank AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Cembra Money Bank am 13.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.