SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cembra Money Bank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Cembra Money Bank-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Cembra Money Bank-Papier 63.45 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Cembra Money Bank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.576 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Cembra Money Bank-Aktie auf 85.55 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 134.83 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34.83 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Cembra Money Bank belief sich jüngst auf 2.51 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Cembra Money Bank-Anteile an der Börse SWX war der 30.10.2013. Der erste festgestellte Kurs eines Cembra Money Bank-Anteils lag damals bei 45.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch