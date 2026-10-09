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Cembra Money Bank Aktie 22517316 / CH0225173167

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Rentabler Cembra Money Bank-Einstieg? 09.10.2026 10:02:31

SPI-Wert Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cembra Money Bank-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Cembra Money Bank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Cembra Money Bank
86.56 CHF -0.66%
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Heute vor 3 Jahren wurde das Cembra Money Bank-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 61.85 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 16.168 Cembra Money Bank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’394.50 CHF, da sich der Wert einer Cembra Money Bank-Aktie am 08.10.2026 auf 86.25 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +39.45 Prozent.

Cembra Money Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.53 Mrd. CHF gelistet. Am 30.10.2013 wurden Cembra Money Bank-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Cembra Money Bank-Papier bei 45.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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