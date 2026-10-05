Carlo Gavazzi Aktie 127887756 / CH1278877563
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05.10.2026 10:02:19
SPI-Wert Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carlo Gavazzi-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Carlo Gavazzi-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Carlo Gavazzi-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Carlo Gavazzi-Papier an diesem Tag 238.00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.420 Carlo Gavazzi-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 69.33 CHF, da sich der Wert eines Carlo Gavazzi-Anteils am 02.10.2026 auf 165.00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 30.67 Prozent verkleinert.
Carlo Gavazzi markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 117.42 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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