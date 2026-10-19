SPI-Wert Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Carlo Gavazzi von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden Carlo Gavazzi-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 319.00 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das Carlo Gavazzi-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31.348 Carlo Gavazzi-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’078.37 CHF, da sich der Wert eines Carlo Gavazzi-Anteils am 16.10.2026 auf 162.00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 49.22 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Carlo Gavazzi eine Börsenbewertung in Höhe von 114.94 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch