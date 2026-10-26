SPI-Wert Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carlo Gavazzi-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Carlo Gavazzi-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Carlo Gavazzi-Papier an diesem Tag 255.00 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Carlo Gavazzi-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.392 Carlo Gavazzi-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 165.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 64.71 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 35.29 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete Carlo Gavazzi eine Marktkapitalisierung von 117.37 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch