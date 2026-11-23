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23.11.2026 10:02:22
SPI-Wert Carlo Gavazzi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carlo Gavazzi-Investment von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen Carlo Gavazzi-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren wurden Carlo Gavazzi-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 255.00 CHF. Bei einem Carlo Gavazzi-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.922 Carlo Gavazzi-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Carlo Gavazzi-Papiers auf 170.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 666.67 CHF wert. Aus 1’000 CHF wurden somit 666.67 CHF, was einer negativen Performance von 33.33 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Carlo Gavazzi bezifferte sich zuletzt auf 120.74 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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