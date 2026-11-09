SPI-Wert Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Carlo Gavazzi von vor einem Jahr abgeworfen

Die Carlo Gavazzi-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Carlo Gavazzi-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 155.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Carlo Gavazzi-Papier investiert hätte, hätte er nun 64.516 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2026 auf 175.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’290.32 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12.90 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Carlo Gavazzi bezifferte sich zuletzt auf 124.59 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch