Calida Aktie 12663946 / CH0126639464
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10.08.2026 10:02:24
SPI-Wert Calida-Aktie: So viel Verlust hätte ein Calida-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Calida-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Am 10.08.2021 wurde die Calida-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Calida-Papier an diesem Tag bei 42.75 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 2.339 Calida-Aktien. Die gehaltenen Calida-Anteile wären am 07.08.2026 36.03 CHF wert, da der Schlussstand 15.40 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 63.97 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Calida belief sich jüngst auf 109.85 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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