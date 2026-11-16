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|Calida-Investition im Blick
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16.11.2026 10:02:16
SPI-Wert Calida-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Calida von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Investment in Calida-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 16.11.2025 wurde die Calida-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 13.32 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das Calida-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 750.751 Calida-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’405.41 CHF, da sich der Wert eines Calida-Papiers am 13.11.2026 auf 13.86 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4.05 Prozent angezogen.
Calida war somit zuletzt am Markt 99.09 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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