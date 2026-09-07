Calida Aktie 12663946 / CH0126639464
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07.09.2026 10:02:28
SPI-Wert Calida-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Calida von vor 5 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Calida-Aktie Investoren gebracht.
Am 07.09.2021 wurden Calida-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Calida-Aktie an diesem Tag bei 43.14 CHF. Bei einem Calida-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23.182 Calida-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 321.30 CHF, da sich der Wert einer Calida-Aktie am 04.09.2026 auf 13.86 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 67.87 Prozent verkleinert.
Alle Calida-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 99.00 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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