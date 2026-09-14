Calida Aktie 12663946 / CH0126639464
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14.09.2026 10:02:17
SPI-Wert Calida-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Calida-Investment von vor 10 Jahren verloren
Bei einem frühen Calida-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Calida-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Calida-Anteile an diesem Tag 30.59 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Calida-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 326.923 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 13.42 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’387.31 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 56.13 Prozent vermindert.
Insgesamt war Calida zuletzt 95.75 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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