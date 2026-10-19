Calida Aktie 12663946 / CH0126639464
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|Lohnendes Calida-Investment?
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19.10.2026 10:02:40
SPI-Wert Calida-Aktie: Hätte sich eine Calida-Investition von vor einem Jahr gerechnet?
Vor Jahren Calida-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Calida-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 14.00 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in Calida-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 71.429 Calida-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2026 gerechnet (14.08 CHF), wäre das Investment nun 1’005.71 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 0.57 Prozent.
Der Calida-Wert an der Börse wurde auf 100.37 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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