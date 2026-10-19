SPI-Wert Calida-Aktie: Hätte sich eine Calida-Investition von vor einem Jahr gerechnet?

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Calida-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 14.00 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in Calida-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 71.429 Calida-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2026 gerechnet (14.08 CHF), wäre das Investment nun 1’005.71 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 0.57 Prozent.

Der Calida-Wert an der Börse wurde auf 100.37 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch