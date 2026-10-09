SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Bystronic (ex Conzzeta)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 317.00 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.315 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 08.10.2026 39.75 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 126.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 60.25 Prozent verringert.

Bystronic (ex Conzzeta) war somit zuletzt am Markt 270.58 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch