SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bystronic (ex Conzzeta) von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile an diesem Tag 261.50 CHF wert. Bei einem Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.824 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 147.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 562.91 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 43.71 Prozent eingebüsst.

Am Markt war Bystronic (ex Conzzeta) jüngst 314.61 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch