SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 572.00 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 17.483 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’360.14 CHF, da sich der Wert eines Bystronic (ex Conzzeta)-Anteils am 20.08.2026 auf 135.00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 76.40 Prozent eingebüsst.

Zuletzt ergab sich für Bystronic (ex Conzzeta) eine Börsenbewertung in Höhe von 289.96 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch