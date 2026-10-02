Bystronic Aktie 24401750 / CH0244017502
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|Bystronic (ex Conzzeta)-Investition im Blick
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02.10.2026 10:02:34
SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Bystronic (ex Conzzeta) gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 670.00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investierten, hätten nun 14.925 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 131.00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1’955.22 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 80.45 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Bystronic (ex Conzzeta) belief sich zuletzt auf 280.91 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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