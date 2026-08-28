SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor 5 Jahren verloren

Am 28.08.2021 wurden Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier 1’260.00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.079 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 144.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11.49 CHF wert. Das entspricht einer Einbusse um 88.51 Prozent.

Bystronic (ex Conzzeta) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 289.71 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch