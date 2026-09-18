Bystronic Aktie 24401750 / CH0244017502
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18.09.2026 10:02:29
SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 3 Jahren gekostet
Bei einem frühen Bystronic (ex Conzzeta)-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 3 Jahren wurden Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 548.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.182 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien wären am 17.09.2026 24.74 CHF wert, da der Schlussstand 135.60 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 75.26 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete Bystronic (ex Conzzeta) eine Marktkapitalisierung von 267.77 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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