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BVZ Aktie 820735 / CH0008207356

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Lohnender BVZ-Einstieg? 27.08.2026 10:02:02

SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BVZ von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in BVZ-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

BVZ
1486.88 CHF -1.21%
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Das BVZ-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1’030.00 CHF. Bei einem BVZ-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.971 BVZ-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der BVZ-Aktie auf 1’520.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’475.73 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 47.57 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von BVZ belief sich jüngst auf 303.97 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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