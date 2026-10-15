BVZ Aktie 820735 / CH0008207356
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnender BVZ-Einstieg?
|
15.10.2026 10:02:02
SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BVZ von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in BVZ-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem BVZ-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 522.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das BVZ-Papier investiert hätte, befänden sich nun 19.157 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.10.2026 28’352.49 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1’480.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 183.52 Prozent erhöht.
BVZ markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 299.77 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu BVZ AG
|
15.10.26
|SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BVZ von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
08.10.26
|SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|SPI-Handel aktuell: Pluszeichen im SPI (finanzen.ch)
|
05.10.26
|SPI aktuell: SPI-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Gewinne in Zürich: SPI schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI notiert im Plus (finanzen.ch)
|
01.10.26
|SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|SPI-Handel aktuell: SPI mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)