SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BVZ von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem BVZ-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 522.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das BVZ-Papier investiert hätte, befänden sich nun 19.157 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.10.2026 28’352.49 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1’480.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 183.52 Prozent erhöht.

BVZ markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 299.77 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch