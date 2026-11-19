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19.11.2026 10:02:05
SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BVZ-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren BVZ-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der BVZ-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die BVZ-Anteile bei 1’070.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das BVZ-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.935 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’401.87 CHF, da sich der Wert eines BVZ-Papiers am 18.11.2026 auf 1’500.00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 40.19 Prozent angewachsen.
BVZ war somit zuletzt am Markt 296.01 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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