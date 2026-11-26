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|BVZ-Investition im Blick
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26.11.2026 10:02:03
SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BVZ-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen BVZ-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden BVZ-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 880.00 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 11.364 BVZ-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 16’477.27 CHF, da sich der Wert eines BVZ-Anteils am 25.11.2026 auf 1’450.00 CHF belief. Mit einer Performance von +64.77 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von BVZ betrug jüngst 286.15 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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