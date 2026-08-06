BVZ Aktie 820735 / CH0008207356
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06.08.2026 10:02:29
SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BVZ-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in BVZ-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit BVZ-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 840.00 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1.190 BVZ-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 1’690.00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 2’011.90 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 101.19 Prozent.
Jüngst verzeichnete BVZ eine Marktkapitalisierung von 335.48 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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