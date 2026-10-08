BVZ Aktie 820735 / CH0008207356
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08.10.2026 10:02:04
SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in BVZ-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 5 Jahren wurden BVZ-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren BVZ-Anteile an diesem Tag 730.00 CHF wert. Bei einem BVZ-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.370 BVZ-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’027.40 CHF, da sich der Wert einer BVZ-Aktie am 07.10.2026 auf 1’480.00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 102.74 Prozent vermehrt.
BVZ wurde jüngst mit einem Börsenwert von 297.92 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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