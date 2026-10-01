BVZ Aktie 820735 / CH0008207356
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01.10.2026 10:02:04
SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen BVZ-Investment gewesen.
Die BVZ-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das BVZ-Papier bei 900.00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0.111 BVZ-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (1’530.00 CHF), wäre die Investition nun 170.00 CHF wert. Mit einer Performance von +70.00 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der BVZ-Wert an der Börse wurde auf 300.91 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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