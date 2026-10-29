SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BVZ-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der BVZ-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 850.00 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 CHF in die BVZ-Aktie investierten, hätten nun 1.176 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’835.29 CHF, da sich der Wert eines BVZ-Papiers am 28.10.2026 auf 1’560.00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 83.53 Prozent.

Der Börsenwert von BVZ belief sich zuletzt auf 307.42 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch