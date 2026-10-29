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29.10.2026 10:02:11
SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BVZ-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren BVZ-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der BVZ-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 850.00 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 CHF in die BVZ-Aktie investierten, hätten nun 1.176 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’835.29 CHF, da sich der Wert eines BVZ-Papiers am 28.10.2026 auf 1’560.00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 83.53 Prozent.
Der Börsenwert von BVZ belief sich zuletzt auf 307.42 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu BVZ AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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BVZ am 29.10.2026
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Vor dem Wochenende zeigt sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgibt. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.