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|Rentables BVZ-Investment?
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12.11.2026 10:02:04
SPI-Wert BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BVZ-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in BVZ eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 10 Jahren wurde das BVZ-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das BVZ-Papier 525.00 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in BVZ-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.190 BVZ-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 293.33 CHF, da sich der Wert eines BVZ-Papiers am 11.11.2026 auf 1’540.00 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 293.33 CHF entspricht einer Performance von +193.33 Prozent.
Jüngst verzeichnete BVZ eine Marktkapitalisierung von 309.96 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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BVZ am 12.11.2026
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