SPI-Wert Burkhalter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Burkhalter von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Burkhalter-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Burkhalter-Anteile bei 149.20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.670 Burkhalter-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 92.36 CHF, da sich der Wert einer Burkhalter-Aktie am 07.08.2026 auf 137.80 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -7.64 Prozent.

Am Markt war Burkhalter jüngst 1.47 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch