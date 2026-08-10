Burkhalter Aktie 21225580 / CH0212255803
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|Lukrativer Burkhalter-Einstieg?
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10.08.2026 10:02:24
SPI-Wert Burkhalter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Burkhalter von vor einem Jahr eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Burkhalter-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Burkhalter-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Burkhalter-Anteile bei 149.20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.670 Burkhalter-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 92.36 CHF, da sich der Wert einer Burkhalter-Aktie am 07.08.2026 auf 137.80 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -7.64 Prozent.
Am Markt war Burkhalter jüngst 1.47 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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