Burkhalter Aktie 21225580 / CH0212255803
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14.09.2026 10:02:17
SPI-Wert Burkhalter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burkhalter von vor 3 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Burkhalter-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Burkhalter-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 87.50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 114.286 Burkhalter-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.09.2026 auf 119.40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’645.71 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 36.46 Prozent gleich.
Burkhalter markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.27 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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