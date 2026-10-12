SPI-Wert Burkhalter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Burkhalter von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Burkhalter-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Burkhalter-Anteile bei 86.80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Burkhalter-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.152 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 143.55 CHF, da sich der Wert eines Burkhalter-Papiers am 09.10.2026 auf 124.60 CHF belief. Mit einer Performance von +43.55 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Burkhalter eine Marktkapitalisierung von 1.33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch