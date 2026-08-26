SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: So viel Verlust hätte eine Burckhardt Compression-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 26.08.2025 wurden Burckhardt Compression-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 720.00 CHF. Wer vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Burckhardt Compression-Aktie investiert hat, hat nun 13.889 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7’013.89 CHF, da sich der Wert eines Burckhardt Compression-Anteils am 25.08.2026 auf 505.00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 29.86 Prozent verkleinert.

Alle Burckhardt Compression-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch