SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Burckhardt Compression von vor 3 Jahren eingebracht

Am 02.09.2023 wurde das Burckhardt Compression-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Burckhardt Compression-Aktie letztlich bei 528.00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Burckhardt Compression-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.189 Burckhardt Compression-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 95.45 CHF, da sich der Wert eines Burckhardt Compression-Papiers am 01.09.2026 auf 504.00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 4.55 Prozent eingebüsst.

Zuletzt ergab sich für Burckhardt Compression eine Börsenbewertung in Höhe von 1.73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch