Burckhardt Compression Aktie 2553602 / CH0025536027
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21.10.2026 10:02:15
SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burckhardt Compression von vor einem Jahr verloren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Burckhardt Compression-Aktien verlieren können.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Burckhardt Compression-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 563.00 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Burckhardt Compression-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.776 Burckhardt Compression-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Burckhardt Compression-Papiers auf 478.50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 849.91 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 15.01 Prozent verringert.
Am Markt war Burckhardt Compression jüngst 1.62 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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