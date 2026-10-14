SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burckhardt Compression von vor 10 Jahren verdient

Das Burckhardt Compression-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Burckhardt Compression-Papier bei 293.75 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Burckhardt Compression-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.340 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 166.98 CHF, da sich der Wert eines Burckhardt Compression-Papiers am 13.10.2026 auf 490.50 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 66.98 Prozent.

Der Burckhardt Compression-Wert an der Börse wurde auf 1.63 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch