Burckhardt Compression Aktie 2553602 / CH0025536027
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14.10.2026 10:03:12
SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burckhardt Compression von vor 10 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Burckhardt Compression-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das Burckhardt Compression-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Burckhardt Compression-Papier bei 293.75 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Burckhardt Compression-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.340 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 166.98 CHF, da sich der Wert eines Burckhardt Compression-Papiers am 13.10.2026 auf 490.50 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 66.98 Prozent.
Der Burckhardt Compression-Wert an der Börse wurde auf 1.63 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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