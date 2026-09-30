SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: So viel hätte eine Investition in Burckhardt Compression von vor 3 Jahren gekostet

Vor 3 Jahren wurde das Burckhardt Compression-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 499.50 CHF. Bei einem Burckhardt Compression-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.002 Burckhardt Compression-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.09.2026 960.96 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 480.00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 3.90 Prozent eingebüsst.

Insgesamt war Burckhardt Compression zuletzt 1.60 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch