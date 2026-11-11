SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Burckhardt Compression-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Burckhardt Compression-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Burckhardt Compression-Anteile bei 240.00 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in das Burckhardt Compression-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.167 Burckhardt Compression-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’166.67 CHF, da sich der Wert einer Burckhardt Compression-Aktie am 10.11.2026 auf 520.00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 116.67 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Burckhardt Compression einen Börsenwert von 1.76 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch