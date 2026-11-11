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|Rentable Burckhardt Compression-Investition?
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11.11.2026 10:02:29
SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Burckhardt Compression-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Burckhardt Compression-Aktien verdienen können.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Burckhardt Compression-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Burckhardt Compression-Anteile bei 240.00 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in das Burckhardt Compression-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.167 Burckhardt Compression-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’166.67 CHF, da sich der Wert einer Burckhardt Compression-Aktie am 10.11.2026 auf 520.00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 116.67 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Burckhardt Compression einen Börsenwert von 1.76 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Burckhardt Compression am 11.11.2026
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