Burckhardt Compression Aktie 2553602 / CH0025536027
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07.10.2026 10:02:19
SPI-Wert Burckhardt Compression-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burckhardt Compression von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Burckhardt Compression-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Die Burckhardt Compression-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Burckhardt Compression-Papier an diesem Tag bei 375.00 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 26.667 Burckhardt Compression-Papiere. Die gehaltenen Burckhardt Compression-Papiere wären am 06.10.2026 12’813.33 CHF wert, da der Schlussstand 480.50 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 28.13 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Burckhardt Compression bezifferte sich zuletzt auf 1.62 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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