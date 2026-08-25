SPI-Wert Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bucher Industries von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Bucher Industries-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Bucher Industries-Papier an diesem Tag bei 355.40 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 28.137 Bucher Industries-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bucher Industries-Aktie auf 311.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’750.70 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 12.49 Prozent.

Bucher Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.89 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch