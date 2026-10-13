Bucher Industries Aktie 243217 / CH0002432174
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13.10.2026 10:02:21
SPI-Wert Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bucher Industries von vor einem Jahr bedeutet
Wer vor Jahren in Bucher Industries eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Vor 1 Jahr wurden Bucher Industries-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Bucher Industries-Anteile an diesem Tag 380.00 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bucher Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 0.263 Bucher Industries-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Bucher Industries-Papiers auf 325.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 85.53 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 14.47 Prozent.
Bucher Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.11 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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