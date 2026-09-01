SPI-Wert Bucher Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bucher Industries von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden Bucher Industries-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Bucher Industries-Papier bei 481.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.208 Bucher Industries-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 316.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 65.70 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 34.30 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Bucher Industries betrug jüngst 3.01 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch