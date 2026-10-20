SPI-Wert Bucher Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bucher Industries von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Bucher Industries-Papier statt. Der Schlusskurs des Bucher Industries-Papiers betrug an diesem Tag 320.80 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3.117 Bucher Industries-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bucher Industries-Aktie auf 326.50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’017.77 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1.78 Prozent angezogen.

Bucher Industries wurde am Markt mit 3.13 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch