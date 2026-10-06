Bucher Industries Aktie 243217 / CH0002432174
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06.10.2026 10:02:12
SPI-Wert Bucher Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bucher Industries von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren Bucher Industries-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 06.10.2016 wurden Bucher Industries-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 244.50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Bucher Industries-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 40.900 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’394.68 CHF, da sich der Wert eines Bucher Industries-Anteils am 05.10.2026 auf 327.50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +33.95 Prozent.
Der Börsenwert von Bucher Industries belief sich jüngst auf 3.12 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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