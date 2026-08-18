Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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18.08.2026 10:02:13
SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bossard von vor 5 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Bossard-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bossard-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Bossard-Papier bei 318.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Bossard-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.314 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 17.08.2026 auf 226.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70.96 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 29.04 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete Bossard eine Marktkapitalisierung von 1.76 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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