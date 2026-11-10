SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bossard von vor 5 Jahren verloren

Bossard-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 356.00 CHF. Bei einem Bossard-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.281 Bossard-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.11.2026 73.88 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 263.00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 26.12 Prozent.

Bossard markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.98 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch